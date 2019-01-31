"Арктическое вторжение". Холода парализовали средний запад США

В США растет число жертв арктического вторжения. Многие американцы говорят, что снегопад, вьюга и сильный мороз превратили Средний Запад в Северный полюс. Более 10-ти человек погибли от переохлаждения, а так же от аварий на трассах. В регионах, где царит зима, проживает без малого 250 миллионов американцев. В аэропортах отменены свыше двух тысяч рейсов. Закрыты школы и университеты. По ряду направлений прекращено железнодорожное сообщение. В Чикаго сейчас настолько холодно, что там начали поджигать железную дорогу, чтобы не допустить аварий. Дело в том, что металл сокращается и рельсы могут отделиться друг от друга.

Поэтому рабочие их нагревают с помощью специальных газовых устройств. Кстати, поезда могут проезжать прямо по горящим рельсам без риска пожара. Во многих населенных пунктах не работают госучреждения. По словам синоптиков, в ближайшее время морозы только окрепнут.