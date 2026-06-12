Армения между ЕС и Россией: почему шансы на евроинтеграцию Еревана близки к минимуму

7 июня в Армении состоялись парламентские выборы, которые многие эксперты называют определяющими для будущего страны. За месяц до голосования в Ереване побывали высокие делегаты из Евросоюза, в том числе Эммануэль Макрон, у которого состоялись "жаркие объятия" с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Почему эти выборы стали точкой бифуркации между ЕС и Россией, каковы реальные шансы Армении на евроинтеграцию и можно ли усидеть на двух стульях, рассказал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью".

Армения является одной из стран Восточного партнерства, и основное внимание Европейского Союза приковано именно к развитию сотрудничества с этим объединением. Проект активно развивался как альтернатива интеграции постсоветских стран и как инструмент ослабления влияния России на постсоветском пространстве.

При этом важно понимать: преимущества и преференции, которые ЕС обещает, в ближайшей перспективе (5-10 лет) практически нереализуемы. Соглашения, которые Европейский Союз пытается заключить с Арменией, направлены на безвизовый режим, укрепление сотрудничества в области безопасности, выстраивание логистических цепочек для продвижения армянской продукции на европейский рынок. Однако все это столкнется с жесткими регуляторными рамками, которые давно разработаны в ЕС.

Шансы Пашиняна и фрагментированная оппозиция

Шансы действующего премьера сохранить власть оценивались как большие. Социологические опросы показывали, что партия Пашиняна увеличила свое преимущество: поддержка находится на уровне 46 %.

Факт Партия Пашиняна на выборах в Армении набрала 49,81 % после подсчета 100 % голосов.

Интересно, что люди голосуют не столько за лично Пашиняна, сколько за "Гражданский договор" - это главная проблема не только премьера, но и оппозиции, которая фрагментирована и не имеет весомого лидера. Сама оппозиция находится в конфликтной ситуации: ее представители борются за власть друг с другом, что создает дополнительные сложности для победы на выборах.

Говоря о возможности объединения оппозиции в единую коалицию, эксперт усомнился в этом. Сказывается ментальность армянского народа: каждый пытается бороться за лидерство, и у каждого лидера оппозиции есть свои экономические интересы в случае прихода к власти.

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Риторика Пашиняна сегодня направлена на то, чтобы убедить избирателей: именно он сможет привести Армению к мирному договору и мирному существованию с Азербайджаном, Турцией, Европейским Союзом, США и одновременно с Россией.

"Этот разрыв довольно огромный, и в перспективе Пашиняну надо будет выбирать, с кем он больше готов сотрудничать", - отметил Никита Беленченко.

Почему именно сейчас звучит такая громкая риторика о разрыве отношений с Россией и отказе от российского газа? Долгое время после распада СССР главной идеологией Армении было миацум - объединение с Нагорным Карабахом. После того как эта идея стала "токсичной", Пашиняну потребовалась новая стратегия.

"К риторике Пашиняна надо относиться чуть-чуть спокойно, потому что это предвыборная кампания. Он пытается балансировать на фоне оппозиции, у которой четкая стратегия по развитию сотрудничества с Россией", - пояснил эксперт.

Никита Беленченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49eb649c-52e6-4c82-9ab6-f1ad9e1813af/conversions/9aaf7dfc-279f-457a-9409-6650b0276900-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49eb649c-52e6-4c82-9ab6-f1ad9e1813af/conversions/9aaf7dfc-279f-457a-9409-6650b0276900-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49eb649c-52e6-4c82-9ab6-f1ad9e1813af/conversions/9aaf7dfc-279f-457a-9409-6650b0276900-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49eb649c-52e6-4c82-9ab6-f1ad9e1813af/conversions/9aaf7dfc-279f-457a-9409-6650b0276900-xl-___webp_1920.webp 1920w

Армянский народ довольно взрывной и объективно понимает реальность. На кадрах независимых СМИ видна определенная усталость от политики, которую проводит Никол Пашинян. Кроме того, даже депутаты от "Гражданского договора", которые войдут в новый парламент, в перспективе могут быть не готовы голосовать за идеи своего премьера.

В последнее время на постсоветском пространстве (Украина, Грузия, Молдова, теперь Армения) активно используется "приманка" евроинтеграции. Однако реальные шансы Армении на вступление в Евросоюз минимальны, особенно в ближайшие 5-10 лет.

Для вступления Армении придется выполнить жесткие требования ЕС:

Отстранение от сотрудничества с Российской Федерацией (что практически невозможно, поскольку Армения плотно встроена в региональные объединения постсоветского пространства);

Борьба с коррупцией;

Изменение национального законодательства по деятельности СМИ и гражданского общества.

Экономические реформы для обеспечения конкурентоспособности продукции.

Принятие законов о ЛГБТ и отказ от традиционных ценностей (что неприемлемо для армянского общества).

Что ЕС хочет от Армении?

Главный интерес Европейского Союза - оставаться ключевой региональной организацией в Европе и Евразии, создавать конфликтные ситуации на постсоветском пространстве, чтобы ослабить влияние России. Вряд ли ЕС готов дать реальные экономические преференции.

"Армения не является граничащей страной с Европейским Союзом. Будет довольно сложно выстроить логистику поставки товаров и услуг. Вхождение России или Беларуси в Европейский Союз, чтобы создать общее европейское экономическое пространство, - это нереализуемо и никому не нужно", - подчеркнул Никита Беленченко.

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Два стула: ЕАЭС или ЕС?

На саммите ЕАЭС в Казахстане поднимался вопрос Армении (сама она не присутствовала - Пашинян готовился к выборам). Звучала мысль, что невозможно сидеть на двух стульях: либо ЕАЭС, либо ЕС. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал власти Армении провести референдум, взвесить все за и против, понять, что страна потеряет и что приобретет при выходе из ЕАЭС и вступлении в ЕС.

Каков будет реальный экономический эффект? В ближайшей перспективе - это экономические потери. Беларусь и Россия уже в публичном пространстве заявляли, что Армения потеряла преимущества от сотрудничества с ЕС еще на этапе предвыборной кампании.

Основная преференция, которой ЕС сейчас пытается завоевать голоса избирателей, - это безвизовый режим или ослабление визовых ограничений. Но потери более объективны, чем преимущества.