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Армения между ЕС и Россией: почему шансы на евроинтеграцию Еревана близки к минимуму
7 июня в Армении состоялись парламентские выборы, которые многие эксперты называют определяющими для будущего страны. За месяц до голосования в Ереване побывали высокие делегаты из Евросоюза, в том числе Эммануэль Макрон, у которого состоялись "жаркие объятия" с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Почему эти выборы стали точкой бифуркации между ЕС и Россией, каковы реальные шансы Армении на евроинтеграцию и можно ли усидеть на двух стульях, рассказал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью".
Армения является одной из стран Восточного партнерства, и основное внимание Европейского Союза приковано именно к развитию сотрудничества с этим объединением. Проект активно развивался как альтернатива интеграции постсоветских стран и как инструмент ослабления влияния России на постсоветском пространстве.
При этом важно понимать: преимущества и преференции, которые ЕС обещает, в ближайшей перспективе (5-10 лет) практически нереализуемы. Соглашения, которые Европейский Союз пытается заключить с Арменией, направлены на безвизовый режим, укрепление сотрудничества в области безопасности, выстраивание логистических цепочек для продвижения армянской продукции на европейский рынок. Однако все это столкнется с жесткими регуляторными рамками, которые давно разработаны в ЕС.
Шансы Пашиняна и фрагментированная оппозиция
Шансы действующего премьера сохранить власть оценивались как большие. Социологические опросы показывали, что партия Пашиняна увеличила свое преимущество: поддержка находится на уровне 46 %.
Факт
Партия Пашиняна на выборах в Армении набрала 49,81 % после подсчета 100 % голосов.
Интересно, что люди голосуют не столько за лично Пашиняна, сколько за "Гражданский договор" - это главная проблема не только премьера, но и оппозиции, которая фрагментирована и не имеет весомого лидера. Сама оппозиция находится в конфликтной ситуации: ее представители борются за власть друг с другом, что создает дополнительные сложности для победы на выборах.
Говоря о возможности объединения оппозиции в единую коалицию, эксперт усомнился в этом. Сказывается ментальность армянского народа: каждый пытается бороться за лидерство, и у каждого лидера оппозиции есть свои экономические интересы в случае прихода к власти.
Риторика Пашиняна сегодня направлена на то, чтобы убедить избирателей: именно он сможет привести Армению к мирному договору и мирному существованию с Азербайджаном, Турцией, Европейским Союзом, США и одновременно с Россией.
"Этот разрыв довольно огромный, и в перспективе Пашиняну надо будет выбирать, с кем он больше готов сотрудничать", - отметил Никита Беленченко.
Почему именно сейчас звучит такая громкая риторика о разрыве отношений с Россией и отказе от российского газа? Долгое время после распада СССР главной идеологией Армении было миацум - объединение с Нагорным Карабахом. После того как эта идея стала "токсичной", Пашиняну потребовалась новая стратегия.
"К риторике Пашиняна надо относиться чуть-чуть спокойно, потому что это предвыборная кампания. Он пытается балансировать на фоне оппозиции, у которой четкая стратегия по развитию сотрудничества с Россией", - пояснил эксперт.
Армянский народ довольно взрывной и объективно понимает реальность. На кадрах независимых СМИ видна определенная усталость от политики, которую проводит Никол Пашинян. Кроме того, даже депутаты от "Гражданского договора", которые войдут в новый парламент, в перспективе могут быть не готовы голосовать за идеи своего премьера.
В последнее время на постсоветском пространстве (Украина, Грузия, Молдова, теперь Армения) активно используется "приманка" евроинтеграции. Однако реальные шансы Армении на вступление в Евросоюз минимальны, особенно в ближайшие 5-10 лет.
Для вступления Армении придется выполнить жесткие требования ЕС:
- Отстранение от сотрудничества с Российской Федерацией (что практически невозможно, поскольку Армения плотно встроена в региональные объединения постсоветского пространства);
- Борьба с коррупцией;
- Изменение национального законодательства по деятельности СМИ и гражданского общества.
- Экономические реформы для обеспечения конкурентоспособности продукции.
- Принятие законов о ЛГБТ и отказ от традиционных ценностей (что неприемлемо для армянского общества).
Что ЕС хочет от Армении?
Главный интерес Европейского Союза - оставаться ключевой региональной организацией в Европе и Евразии, создавать конфликтные ситуации на постсоветском пространстве, чтобы ослабить влияние России. Вряд ли ЕС готов дать реальные экономические преференции.
"Армения не является граничащей страной с Европейским Союзом. Будет довольно сложно выстроить логистику поставки товаров и услуг. Вхождение России или Беларуси в Европейский Союз, чтобы создать общее европейское экономическое пространство, - это нереализуемо и никому не нужно", - подчеркнул Никита Беленченко.
Два стула: ЕАЭС или ЕС?
На саммите ЕАЭС в Казахстане поднимался вопрос Армении (сама она не присутствовала - Пашинян готовился к выборам). Звучала мысль, что невозможно сидеть на двух стульях: либо ЕАЭС, либо ЕС. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал власти Армении провести референдум, взвесить все за и против, понять, что страна потеряет и что приобретет при выходе из ЕАЭС и вступлении в ЕС.
Каков будет реальный экономический эффект? В ближайшей перспективе - это экономические потери. Беларусь и Россия уже в публичном пространстве заявляли, что Армения потеряла преимущества от сотрудничества с ЕС еще на этапе предвыборной кампании.
Основная преференция, которой ЕС сейчас пытается завоевать голоса избирателей, - это безвизовый режим или ослабление визовых ограничений. Но потери более объективны, чем преимущества.
"Даже если Пашинян получит большинство, но не абсолютное, ключевые законодательные изменения (в том числе по Конституции) необходимо делать абсолютным большинством либо через референдум. Не уверен, что народ Армении готов проголосовать за эти ограничения", - резюмировал эксперт.