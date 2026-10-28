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Армения не будет рассматривать вопрос о возвращении в ОДКБ

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Фото: sb.by

Армения не намерена пересматривать свою позицию и возвращаться в ОДКБ. Об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Словении Тоне Кайзером.

"Мы уже давно прекратили участие в работе этой организации, заморозили членство. Если другие члены структуры или секретариат делают комментарии, то напрасно. Мы нашу позицию не поменяем и не видим возвращение в ОДКБ", - сказал Мирзоян.

Разделы:

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Теги:

АрменияОДКБ

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