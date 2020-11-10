Армения, Aзербайджан и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе

Новые надежды на развязку конфликта в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении войны в регионе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным. В зону конфликта направились российские миротворцы. Это почти 2000 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Подписание соглашения для Армении означает потерю части территорий - в итоге Армения уступает Азербайджану контроль над семью районами.



Это решение уже вызвало гнев армянской оппозиции. Сотни людей собрались под зданием парламента в Ереване, требуя отставки Пашиняна. Люди называют решение премьера - предательством. Разъярённая толпа прорвалась в здание, некоторые протестующие били окна и лезли в парламент прямо через них.





В Азербайджане на улицах тоже люди, только атмосфера несколько иная. Президент страны обратился к нации. Алиев перечислил условия соглашения и объявил это победой в карабахской войне. На улицах ликуют. Дальнейшее соблюдение соглашения предполагает, помимо прекращения всех военных действий - обмен пленными, возвращение беженцев на территорию Карабаха и открытие транспортных и экономических связей региона.



