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Армения готова начать переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ по ситуации в Карабахе
Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщили в МИД республики. Ранее на мирных переговорах в рамках минского процесса настаивал ООН. Позицию организации представил пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. Он отметил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.
ООН призывает Армению и Азербайджан вернуться к минскому процессу
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь ООН: "Мы также поддерживали и продолжаем поддерживать связь с нашими коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы считаем, что стороны должны вернуться к минскому процессу, который осуществляется под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ".
Бои в Нагорном Карабахе продолжаются
Тем временем боевые действия в зоне Нагорного Карабаха продолжались всю ночь и не прекращаются до сих пор по всей линии соприкосновения. Обе стороны сообщают о новых убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
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