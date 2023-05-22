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Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана

Армения заявила о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.
Премьер Армении Никол Пашинян назвал условие - обеспечение безопасности армянского населения. При этом вопрос о прибытии мониторинговой группы ОДКБ в Армению остается открытым. Пока страна не исключает замораживания или де-юре прекращения членства в организации.

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