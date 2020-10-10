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Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Буквально несколько часов назад Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Перемирие вступает в силу с 12 часов сегодняшнего дня. Договоренность стала итогом 10-часовых переговоров в Москве. Они стали самыми продолжительными за последние 20 лет. В консультациях участвовали министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян. Встреча проходила в Доме приемов МИД России в закрытом режиме. Второй раунд переговоров назначен на понедельник.

- конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно;

- Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования;

- стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса".

Нагорный Карабах находится под интенсивным обстрелом с обеих сторон с конца сентября. По неподтвержденным данным ООН, жертвами боевых действий уже стали 53 мирных жителя.

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