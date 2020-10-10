Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Буквально несколько часов назад Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Перемирие вступает в силу с 12 часов сегодняшнего дня. Договоренность стала итогом 10-часовых переговоров в Москве. Они стали самыми продолжительными за последние 20 лет. В консультациях участвовали министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян. Встреча проходила в Доме приемов МИД России в закрытом режиме. Второй раунд переговоров назначен на понедельник.