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Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе
Буквально несколько часов назад Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Перемирие вступает в силу с 12 часов сегодняшнего дня. Договоренность стала итогом 10-часовых переговоров в Москве. Они стали самыми продолжительными за последние 20 лет. В консультациях участвовали министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян. Встреча проходила в Доме приемов МИД России в закрытом режиме. Второй раунд переговоров назначен на понедельник.
- конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно;
- Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования;
- стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса".
Нагорный Карабах находится под интенсивным обстрелом с обеих сторон с конца сентября. По неподтвержденным данным ООН, жертвами боевых действий уже стали 53 мирных жителя.
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