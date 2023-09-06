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Армения и США проведут совместные военные учения
Совместные военные учения Армении и США EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Армении.
"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении, в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N министерства обороны, пройдут совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023", - говорится в сообщении насайтеведомства.
В качестве целей совместных учений указаны повышение уровня оперативной совместимости соединений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к планируемой оценке в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО.
В понедельник председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер сообщил, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс.
Фото:©Александр Патрин/ ТАСС
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