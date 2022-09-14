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Армения нарушила режим прекращения огня на границе

Армения нарушила режим прекращения огня на границе

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении режима прекращенияогня и артиллерийском обстреле, пишет Sputnik.

"ВС Армении, нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, в ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром обстреляли наши подразделения, расположенные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов, из минометов и артиллерийских установок различного калибра", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

По информации министерства, подразделения ВС Азербайджана предпринимают ответные меры. В настоящее время обстрел продолжается.

Фото: pixabay.com

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