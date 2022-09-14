Армения нарушила режим прекращения огня на границе

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении режима прекращенияогня и артиллерийском обстреле, пишет Sputnik.



"ВС Армении, нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, в ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром обстреляли наши подразделения, расположенные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов, из минометов и артиллерийских установок различного калибра", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны.



По информации министерства, подразделения ВС Азербайджана предпринимают ответные меры. В настоящее время обстрел продолжается.