Армения отмечает День независимости

Сегодня Армения празднует 30-летие независимости. С национальным праздником Президента и премьер-министра страны поздравил Президент Беларуси. За годы суверенитета Беларусь и Армения смогли не только сохранить, но и упрочить многоплановые и взаимовыгодные двусторонние связи, подчеркнул Президент Беларуси, также выразил уверенность, что отношения между странами и межличностные контакты будут оставаться надежным фундаментом для политического диалога и экономического сотрудничества.