Армения подводит итоги парламентских выборов

После подсчета 90 % бюллетеней лидирует партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" - 55 % голосов. У блока "Армения" Роберта Кочаряна чуть более 20 %, но пока экс-президент итоги не признает. Поводом для недоверия стали 319 сообщений о нарушениях во время голосования. По шести заведены уголовные дела, фигуранты связаны со взятками. Среди других - многократные голосования, нарушения тайны, причинение материального ущерба и насильственных повреждений. На одном из участков конфликт между представителями двух партий закончился стрельбой из газового пистолета. Всего в парламентских выборах участвовали 25 партий и блоков. Явка составила почти 49,5 %. От международных наблюдателей и от наблюдателей СНГ сообщений о нарушениях не поступало.