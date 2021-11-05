Армения, Таджикистан и Узбекистан в тройке лидеров по самому дорогому топливу в ЕАЭС

В ЕАЭС самый дорогой бензин в Армении. Соответствующий рейтинг составили специалисты Государственного агентства антимонопольного регулирования. В тройке стран с самым дорогим бензином и дизелем, помимо Армении, Таджикистан и Узбекистан. Следом идет Беларусь. Дешевле чем в нашей стране топливо в Кыргызстане, России, а самое дешевое - в Казахстане.