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Армения: три драки за два дня
Очередная драка в парламенте Армении - уже третья за последние дни. На этот раз конфликт вспыхнул после выступления депутата, который раскритиковал правительство Пашиняна. На парламентария тут же набросились и жестоко избили.
Накануне еще один ожесточенный конфликт вспыхнул в парламенте из-за обвинений в продажности, которые были адресованы армянскому генералитету. Сессию парламента из-за драки даже пришлось прервать. Еще одна потасовка возникла чуть ранее непосредственно во время выступления премьер-министра страны.
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