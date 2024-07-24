Еврокомиссия начала диалог с Арменией по безвизовому режиму, сообщается на сайте европейского органа.

При этом в заявлении уточняется, что либерализация не станет подарком - для начала необходимо успешно провести переговоры, а также выполнить все условия, которые перечислены в плане действий.