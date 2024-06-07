Армии семи стран принимают участие в крупных учениях НАТО в Литве

НАТО вновь показательно демонстрирует милитаристский настрой. В Литве начинаются крупные учения стран Североатлантического альянса "Железный волк", в которых задействованы 3700 военных. Участвуют армии семи стран: США, Бельгии, Норвегии, Нидерландов, Чехии, Люксембурга и самой Литвы. Используют около 500 единиц техники, в том числе танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры. Тактические учения продлятся две недели.