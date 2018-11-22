Армии США на границе с Мексикой разрешили стрелять на поражение в караван мигрантов

Такой документ подписал глава аппарата Белого дома Джон Келли. При этом министр обороны Джеймс Мэттис отметил, что пока военнослужащие не вооружены и лишь оказывают поддержку сотрудникам таможенной службы. В Тихуане, где возник стихийный лагерь, периодически вспыхивают драки и беспорядки. В начале месяца американский лидер заявлял, что военные не станут стрелять в мигрантов, даже если нелегалы будут бросаться камнями. В то же время Дональд Трамп отмечал, что тех беженцев, которые начнут подобным образом атаковать военных, будут расценивать как вооруженных.