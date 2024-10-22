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Армия Израиля атаковала жилой дом рядом с больницей в Бейруте - несколько человек погибли

Очередная неспокойная ночь на Ближнем Востоке. Израиль нанес несколько ударов по Бейруту.

В Сети появились кадры атаки и по пригороду ливанской столицы, прилегающему к международному аэропорту.

По сообщениям Минздрава страны, жертвами удара ЦАХАЛ по жилому дому рядом с больницей стали 4 человека, ранены более 20.

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Накануне армия Израиля также заявляла об авиаударе по Дамаску, целью которого был новый лидер "Хезболлы", отвечающий за переброску оружия и денег.

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