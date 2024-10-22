Армия Израиля атаковала жилой дом рядом с больницей в Бейруте - несколько человек погибли

Очередная неспокойная ночь на Ближнем Востоке. Израиль нанес несколько ударов по Бейруту.

В Сети появились кадры атаки и по пригороду ливанской столицы, прилегающему к международному аэропорту.

По сообщениям Минздрава страны, жертвами удара ЦАХАЛ по жилому дому рядом с больницей стали 4 человека, ранены более 20.