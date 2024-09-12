Армия Израиля нанесла удар по северным районам cектора Газа

Израильская армия нанесла удар по северным районам cектора Газа.

По информации "Аль-Маядин", во время атаки применялись фосфорные боеприпасы. Целью стала школа, в которой размещались беженцы.

В ЮНИФИЛ заявили об ударе израильского танка по наблюдательной вышке миротворцев ООН. Сообщается, что военные международного контингента не пострадали.

За боевыми действиями на Ближнем Востоке следит и ВОЗ. В организации заявили о фиксировании случаев заражения холерой на севере Ливана. Гуманитарная и эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается на фоне потока беженцев, отметили в ВОЗ.

Но израильским чиновникам и этого мало. Они не раз выступали с высказываниями об ужесточении условий для жителей палестинского анклава. Не ответить на бесчеловечные выпады не смогла даже Великобритания.

По сообщениям Рейтер, Лондон рассматривает возможность введения санкций против двух израильских министров. Речь идет о главе Минфина, который назвал "морально оправданным" голод 2 млн людей в секторе Газа, а также о министре национальной безопасности. Тот в свою очередь объявил "героями" израильтян, подозреваемых в убийстве палестинцев. Ранее к введению санкций против чиновников взывал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Страны Евросоюза и Персидского залива призвали воюющие на Ближнем Востоке стороны к полному и немедленному прекращению огня. Соответствующая декларация была принята по итогам первого саммита стран ЕС и Совета сотрудничества арабских государств в Брюсселе.