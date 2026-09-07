Армия Латвии получила право захватывать частную недвижимость

Власти Латвии сделали очередной шаг по ущемлению прав собственных граждан под лозунгом защиты от мнимых угроз. Сейм в срочном порядке принял поправки, которые позволяют армии фактически конфисковывать любую недвижимость.

Теперь командующий войсками может забрать во владение военных жилье, землю или коммерческие объекты, принадлежащие физическим и юридическим лицам. Официально захват частной собственности разрешен на две недели, однако правительство имеет право продлить этот срок.

При этом само определение "военной угрозы" крайне расплывчатое. Поводом для принудительного отъема имущества у латвийцев может стать появление в небе любого беспилотника или военного самолета.