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Армия обороны Израиля атаковала объекты "Хезболлах" на юге Ливана
Произошла новая серия авиаударов по Ливану. Армия обороны Израиля атаковала объекты движения "Хезболлах" в районе города Тир на юге страны.
Как заявили израильские военные, были ликвидированы несколько командиров группировки, в том числе руководитель ракетного подразделения. Ливанские власти сообщили всего о шести погибших и десятках пострадавших.
Также ЦАХАЛ нанес удары по пригороду Бейрута, там, по их сведениям, под гражданскими зданиями находились схроны с оружием "Хезболлах". В самой группировке эти сведения назвали ложью.
Блинкен призвал страны Ближнего Востока к дипломатии
В ответ на атаку Израиля Ливан запустил ракеты: взрывы были зафиксированы в городе Цфате. Регион на грани начала полномасштабной войны. Госсекретарь США Блинкен призвал стороны выбрать путь дипломатии.
Энтони Блинкен, государственный секретарь США:
"Один из вариантов - путь дипломатии, прекращение огня вдоль границы между Израилем и Ливаном, который позволит людям из обеих стран безопасно вернуться в свои дома и продолжить жить в безопасности. Другой путь - путь эскалации, насилия, больших страданий и нестабильности, последствия которой будут ощущаться во всем мире. США и наши партнеры из ЕС, "Большой семерки", стран Персидского залива и многих других регионов дали понять, что мы поддерживаем путь дипломатии, а не эскалации конфликта".
Президент США Байден открестился от действий Израиля, заявив, что Соединенные Штаты заранее не были о них уведомлены. Он также поручил в случае необходимости скорректировать расстановку американских сил на Ближнем Востоке. Штаты ранее направили в регион дополнительные истребители, авианосную группу, крейсеры и эсминцы.
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