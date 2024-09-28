Армия обороны Израиля атаковала объекты "Хезболлах" на юге Ливана

Произошла новая серия авиаударов по Ливану. Армия обороны Израиля атаковала объекты движения "Хезболлах" в районе города Тир на юге страны.

Как заявили израильские военные, были ликвидированы несколько командиров группировки, в том числе руководитель ракетного подразделения. Ливанские власти сообщили всего о шести погибших и десятках пострадавших.

Также ЦАХАЛ нанес удары по пригороду Бейрута, там, по их сведениям, под гражданскими зданиями находились схроны с оружием "Хезболлах". В самой группировке эти сведения назвали ложью.

Блинкен призвал страны Ближнего Востока к дипломатии

В ответ на атаку Израиля Ливан запустил ракеты: взрывы были зафиксированы в городе Цфате. Регион на грани начала полномасштабной войны. Госсекретарь США Блинкен призвал стороны выбрать путь дипломатии.

Энтони Блинкен, государственный секретарь США:

"Один из вариантов - путь дипломатии, прекращение огня вдоль границы между Израилем и Ливаном, который позволит людям из обеих стран безопасно вернуться в свои дома и продолжить жить в безопасности. Другой путь - путь эскалации, насилия, больших страданий и нестабильности, последствия которой будут ощущаться во всем мире. США и наши партнеры из ЕС, "Большой семерки", стран Персидского залива и многих других регионов дали понять, что мы поддерживаем путь дипломатии, а не эскалации конфликта".