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Армия без будущего: ВВС США не достигли целей по набору новых кадров
Впервые за более чем два десятилетия военно-воздушные силы США не достигли целей по набору новых кадров, сообщают интернет-порталы. Армия лишилась 1/10 части будущих военных. Такая тенденция наблюдается и в других родах войск.
Ранее Пентагон опубликовал исследования, согласно которым только 23 % американской молодежи имеют право на службу, а у остальных 77 % - тучный вес, употребление наркотиков или проблемы с психическим и физическим здоровьем. А заинтересованы в военной службе всего лишь 10 % американской молодежи.
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