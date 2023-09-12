Армия без будущего: ВВС США не достигли целей по набору новых кадров

Впервые за более чем два десятилетия военно-воздушные силы США не достигли целей по набору новых кадров, сообщают интернет-порталы. Армия лишилась 1/10 части будущих военных. Такая тенденция наблюдается и в других родах войск.

Ранее Пентагон опубликовал исследования, согласно которым только 23 % американской молодежи имеют право на службу, а у остальных 77 % - тучный вес, употребление наркотиков или проблемы с психическим и физическим здоровьем. А заинтересованы в военной службе всего лишь 10 % американской молодежи.