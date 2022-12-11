Армия Германии теряет боеспособность - выжата, как лимон

Результатом активной помощи Украине стало резкое снижение боеспособности немецкой армии. По словам парламентского комиссара по вооруженным силам Германии, бундесвер на сегодня способен в лучшем случае вести оборону какого-нибудь небольшого городка. Например, танков "Леопард-2" раньше было около двух тысяч, а сейчас - менее трехсот. При этом бундесвер сотрясают скандалы: например, счетная палата пытается безуспешно выяснить, куда потрачены 150 млн. из армейского бюджета. Скандал вызвало известие, что в арсеналах страны катастрофически недостает боеприпасов. Тем временем военное министерство собирается закупить американские истребители Ф-35 вместо машин немецких производителей. И еще убежищ, в которых могут укрываться граждане в случае войны: из двух тысяч сохранилось лишь 600, при этом ни в одном нет исправных систем вентиляции и энергоснабжения.