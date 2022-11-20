Армия Германии в упадке: не хватает боеприпасов, зимнего обмундирования и солдат. Об этом заявляют в бундестаге. Чтобы полностью обеспечить свои вооруженные силы, ФРГ нужно закупить боеприпасы на десятки миллиардов евро. Ранее газета Die Welt сообщила, что из-за поставок оружия Украине германские вооруженные силы настолько истощили собственные запасы, что их можно считать "голыми".