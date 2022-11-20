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Армия Германии в упадке: не хватает боеприпасов, зимнего обмундирования и солдат

Армия Германии в упадке: не хватает боеприпасов, зимнего обмундирования и солдат. Об этом заявляют в бундестаге. Чтобы полностью обеспечить свои вооруженные силы, ФРГ нужно закупить боеприпасы на десятки миллиардов евро. Ранее газета Die Welt сообщила, что из-за поставок оружия Украине германские вооруженные силы настолько истощили собственные запасы, что их можно считать "голыми".

"Сделано в Германии" - новый смысл

Видимо поэтому Киеву идет не совсем исправное оружие! Бурную реакцию у читателей немецкого издания Bild вызвала очередная поставка военной техники. А именно то, что гаубицы оказались неработоспособными. Люди оценили произошедшее как замечательную новость, которая может послужить знаком для окончания ведения боя.

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