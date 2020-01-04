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Армия Ирака опровергла информацию о новом авиаударе США

Чуть более часа назад воздушные силы Ирака опровергли информацию об очередном авиаударе США этой ночью по автоколонне с медиками, где могли находиться представители шиитского ополчения. Американские власти также отрицают причастность к новым авиаударам в Ираке, которые якобы совершены всего спустя сутки после обстрела международного аэропорта Багдада и ликвидации командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани. Тем временем постпред Ирана при ООН предупредил о военной акции в ответ за убийство командира Сулеймани.

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