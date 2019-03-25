Армия Израиля готовит широкомасштабную военную операцию на территории сектора Газа

По информации СМИ, к границам сектора направлены две бронетанковые и пехотные дивизии. В буферную зону блокирован доступ гражданского населения. Закрыты пропускные пункты. По всей стране развернуты дополнительные батареи противоракетной обороны "Железный купол". Причина обострения ситуации в регионе - ракетный обстрел с территории сектора Газа. Снаряд, выпущенный предположительно группировкой ХАМАС, прошел над системой ПВО Израиля и попал в жилой дом. Пострадали 7 человек. Движение ХАМАС свою причастность к запуску ракет отвергает.