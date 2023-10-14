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Армия Израиля начала наносить масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Продолжаем следить за развитием событий на Ближнем Востоке. По сообщениям ЦАХАЛ, армия Израиля начала наносить широкомасштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.
В Сети появились кадры, на которых, как утверждается, простые египтяне пересекают границу, чтобы доставить еду, воду и припасы жителям Газы. Глава политбюро ХАМАС обратился к Генсекретарю ООН с просьбой воздействовать на израильские власти, чтобы те не затрудняли доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Напряженность сохраняется "по всем фронтам". Стороны продолжают обмениваться ракетными ударами.
За неделю конфликта со стороны Израиля погибли почти полторы тысячи человек. Число погибших в секторе Газа уже более 2200.
Эскалация ситуации вылилась в массовые демонстрации по всему миру. В разных странах проходят акции в поддержку двух сторон.
Сотни сторонников Палестины собрались на митинг в Таймс-сквере. Демонстрация была встречена контрпротестующими в поддержку Израиля. Не обошлось без столкновений. Местные СМИ сообщают об арестах.
Тысячи демонстрантов вышли на улицы итальянских городов в поддержку Палестины. В Риме мирную демонстрацию жестоко остановили силовики.
Толпы сторонников Палестины заполонили центр Лондона. Активисты залили красной краской вход в главный офис пропагандистов Би-би-си.
В Лиссабоне около полутысячи человек приняли участие в митинге в поддержку Израиля.
В знак солидарности с еврейской общиной демонстранты собрались и в Вене возле здания Федеральной канцелярии.
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