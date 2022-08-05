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Армия Израиля проводит в секторе Газа операцию против "Исламского джихада"
Армия Израиля проводит в секторе Газа контртеррористическую операцию, сообщилапресс-служба военных. Об этом пишет РИА Новости.
"ЦАХАЛ разрешает опубликовать название операции: "Рассвет", которая проводится против террористических целей палестинской группировки "Исламский джихад", -говорится в релизе.
Армия наносит удары по целям в Газе. В 80-километровой зоне вокруг сектора до 20:00 субботы действует режим ЧП. Не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50-ти в помещении. Образовательная деятельность запрещена.
В свою очередь, "Исламский джихад" сообщил о гибели одного из командиров в результате израильского авиаудара. Кроме того, Минздрав анклава заявил о семи погибших, среди них пятилетняя девочка. Также 40 человек пострадали при атаке.
© Фото : IDF Spokesperson's Unit
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