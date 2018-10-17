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Армия Израиля заявила о пуске ракеты из сектора Газа

Инцидент произошел несколько часов назад. В городе Беэр-Шеве сработали сирены воздушной тревоги. Выпущенная ракета разорвалась рядом с жилым домом. Данных о погибших или пострадавших пока нет. Отметим, происшествие вызвало панику среди местного населения. 200 тысяч горожан, услышав сигнал тревоги, поспешили укрыться в бомбоубежищах и других защищенных помещениях.

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