3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Армия Израиля заявляет об увеличении интенсивности нанесения ударов по территории Палестины
Армия обороны Израиля заявляет об увеличении интенсивности нанесения ударов по территории Палестины. При этом министр обороны страны заявил о прекращении подачи воды, электричества, топлива и еды в сектор Газа.
Число погибших в Израиле уже не менее 800, пострадали свыше 2 с половиной тысяч человек. С палестинской стороны погибли 560 человек, почти 3 тысячи получили ранения.
В интернете пестрят шокирующие кадры нападения военных ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле, которое произошло еще 7 октября. На них видно, как резко танцы остановились, а охранники начали предупреждать присутствующих об опасности. Происходящее снимала одна из участниц фестиваля.
Другие новости по теме:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей