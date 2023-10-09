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Армия Израиля заявляет об увеличении интенсивности нанесения ударов по территории Палестины

Армия обороны Израиля заявляет об увеличении интенсивности нанесения ударов по территории Палестины. При этом министр обороны страны заявил о прекращении подачи воды, электричества, топлива и еды в сектор Газа.

Число погибших в Израиле уже не менее 800, пострадали свыше 2 с половиной тысяч человек. С палестинской стороны погибли 560 человек, почти 3 тысячи получили ранения.

В интернете пестрят шокирующие кадры нападения военных ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле, которое произошло еще 7 октября. На них видно, как резко танцы остановились, а охранники начали предупреждать присутствующих об опасности. Происходящее снимала одна из участниц фестиваля.

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