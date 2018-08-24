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Армия Латвии не в состоянии защитить своих граждан в случае начала военного конфликта

В проекте доклада национального министерства обороны страны написано, что в случае войны людям придется позаботиться о себе самостоятельно. Государство может создать лишь некие модели самоорганизации, но даже эта инициатива мало вероятна. Согласно предоставленной информации, уровень угрозы в отношении Латвии настолько высок, что "оборона государства только военными средствами больше невозможна".

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