Армия Латвии не в состоянии защитить своих граждан в случае начала военного конфликта

В проекте доклада национального министерства обороны страны написано, что в случае войны людям придется позаботиться о себе самостоятельно. Государство может создать лишь некие модели самоорганизации, но даже эта инициатива мало вероятна. Согласно предоставленной информации, уровень угрозы в отношении Латвии настолько высок, что "оборона государства только военными средствами больше невозможна".