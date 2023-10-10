На Ближнем Востоке не прекращаются боевые действия. Армия обороны Израиля за ночь нанесла более 200 ударов по сектору Газа. А несколько групп ХАМАС совершили прорыв через блокаду на юге Израиля - они проникли в несколько населенных пунктов на машинах и парапланах. Вместе с тем бойцы ЦАХАЛ вошли в город Наблус и уже ведут бои в его центре.

Армия обороны Израиля заявила, что на 100 процентов контролирует южную границу с сектором Газа. Сегодня проникновений на этом участке не было, отмечают СМИ. Число погибших с начала обострения конфликта с обеих сторон достигло 1600, пострадавших свыше 6 тысяч.