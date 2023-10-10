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Армия обороны Израиля за ночь нанесла более 200 ударов по сектору Газа
На Ближнем Востоке не прекращаются боевые действия. Армия обороны Израиля за ночь нанесла более 200 ударов по сектору Газа. А несколько групп ХАМАС совершили прорыв через блокаду на юге Израиля - они проникли в несколько населенных пунктов на машинах и парапланах. Вместе с тем бойцы ЦАХАЛ вошли в город Наблус и уже ведут бои в его центре.
Армия обороны Израиля заявила, что на 100 процентов контролирует южную границу с сектором Газа. Сегодня проникновений на этом участке не было, отмечают СМИ. Число погибших с начала обострения конфликта с обеих сторон достигло 1600, пострадавших свыше 6 тысяч.
Израиль полностью блокировал сектор Газа. Ранее туда перестали подавать электричество, еду, топливо. Также отключены все трубопроводы, по которым шла вода. Местные власти заявляют, что скоро останутся без медикаментов. В ХАМАС тем временем заявили, что цели операции выполнены, движение открыто к диалогу. А вот премьер Израиля, отметил что авиаудары - это "только начало".
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