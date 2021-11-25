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Армия подавляет беспорядки в иракском Курдистане
Кадры из иракского Курдистана. В крупнейшем городе провинции Сулеймания армия подавляет беспорядки - накануне там вспыхнул бунт, вызванный бедственным положением населения, которое страдает от дефицита продовольствия и высоких цен. По улицам города передвигается военная техника и вооруженные люди, ведущие огонь на поражение. Число жертв и пострадавших пока не известно.
Все это происходит как раз в тех местах, откуда прибыли на польско-белорусскую границу беженцы. Судя по иракским событиям, эти мигранты никак не могут считаться "экономическими" - очевидно, что люди спасаются не только от угрозы голодной смерти.
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