Армия подавляет беспорядки в иракском Курдистане

Кадры из иракского Курдистана. В крупнейшем городе провинции Сулеймания армия подавляет беспорядки - накануне там вспыхнул бунт, вызванный бедственным положением населения, которое страдает от дефицита продовольствия и высоких цен. По улицам города передвигается военная техника и вооруженные люди, ведущие огонь на поражение. Число жертв и пострадавших пока не известно.



Все это происходит как раз в тех местах, откуда прибыли на польско-белорусскую границу беженцы. Судя по иракским событиям, эти мигранты никак не могут считаться "экономическими" - очевидно, что люди спасаются не только от угрозы голодной смерти.





