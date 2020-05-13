Шварценеггер разыграл поклонников

Эти кадры должны были вызвать восхищение всех любителей спорта. Арнольд Шварценеггер на самоизоляции демонстрирует небывалую растяжку. На видео актер и политик комментирует: гибкость важна не менее, чем сила. И совершает несколько наклонов.



