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Шварценеггер разыграл поклонников

Эти кадры должны были вызвать восхищение всех любителей спорта. Арнольд Шварценеггер на самоизоляции демонстрирует небывалую растяжку. На видео актер и политик комментирует: гибкость важна не менее, чем сила. И совершает несколько наклонов.

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