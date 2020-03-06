Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию, которая выпускает роботов с его внешностью

Как сообщает портал TMZ, актер просит компанию Promobot не выпускать роботов с его внешностью и голосом, а также хочет добиться компенсации в 10 млн долларов.Робот представляет собой полностью антропоморфную машину. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими мышцами, а также поддерживать разговор и отвечать на вопросы.



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