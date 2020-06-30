ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Аруп Банерджи назначен на должность регионального директора Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине

Аруп Банерджи назначен на должность регионального директора Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине

На этой должности он будет руководить взаимодействием банка с правительствами, заинтересованными сторонами и партнерами в трех государствах. Аруп будет отвечать за обеспечение и реализацию инвестиционной, кредитной и аналитической деятельности ВБ, а также координировать будущие направления программ. Новый глава будет работать совместно с IFC и MIGA с целью расширения работы Группы Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все