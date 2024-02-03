Французские военные подтвердили, что Ил-76 с украинскими пленными сбили сами ВСУ, конечно, определенно при помощи и возможном активном участии американцев. Об этом сообщает агентство AssociatedPress. Официальный Киев так до сих и не признал свою причастность к уничтожению самолета, а также к гибели своих солдат. В украинских СМИ до сих пор бытуют два варианта. Якобы Ил-76 сбили сами россияне, а на самолете не было никаких пленных.



В Москве настаивают на проведении международного расследования данного теракта. Маршрут и цель полетаУкраине сообщили заранее.