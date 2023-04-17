Астану накрыла сильная метель

Столицу Казахстана продолжает заметать снегом. В результате обильных осадков в Астане нарушена работа общественного транспорта. Скорость автобусов крайне низкая. Чтобы попасть на работу, местные жители вынуждены откапывать свои автомобили. Из-за сильной метели школьники первой смены переведены на удаленные занятия.