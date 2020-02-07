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Астронавт NASA Кристина Кох установила новый рекорд по длительности космического полета среди женщин

Астронавт NASA Кристина Кох установила новый рекорд по длительности космического полета среди женщин

Она пробыла на орбите 328 суток! Напомним, в октябре 2019 года Кристина вместе с Джессикой Мейр стали первой полностью женской командой, которая совершила групповой выход в открытый космос. Предыдущая рекордсменка Пегги Уитсон пробыла в космосе 289 дней.

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