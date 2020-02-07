Астронавт NASA Кристина Кох установила новый рекорд по длительности космического полета среди женщин

Она пробыла на орбите 328 суток! Напомним, в октябре 2019 года Кристина вместе с Джессикой Мейр стали первой полностью женской командой, которая совершила групповой выход в открытый космос. Предыдущая рекордсменка Пегги Уитсон пробыла в космосе 289 дней.



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