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Астронавты МКС вновь вышли в открытый космос

Астронавты МКС вновь вышли в открытый космос и проработали за пределами станции 7 часов. Члены команды NASA трудились над усилением электроснабжения. В ближайшее время на МКС должны появиться новые солнечные панели. Прежние уже проявляют признаки износа.



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