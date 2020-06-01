Исторический взлет для США прошел успешно! Астронавты NASA на космическом корабле Crew Dragon доставлены на Международную космическую станцию. Полет - проект Илона Маска. Это первый в истории запуск, который осуществила частная компания, и первый за почти десятилетия космический старт с территории Северной Америки. Как ожидается, миссия продлится не менее месяца. По плану NASA, астронавтам Дагласу Херли и Роберту Бенкену предстоит на том же Crew Dragon вернуться на Землю.



