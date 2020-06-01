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Астронавты NASA на космическом корабле Crew Dragon доставлены на Международную космическую станцию

Исторический взлет для США прошел успешно! Астронавты NASA на космическом корабле Crew Dragon доставлены на Международную космическую станцию. Полет - проект Илона Маска. Это первый в истории запуск, который осуществила частная компания, и первый за почти десятилетия космический старт с территории Северной Америки. Как ожидается, миссия продлится не менее месяца. По плану NASA, астронавтам Дагласу Херли и Роберту Бенкену предстоит на том же Crew Dragon вернуться на Землю.

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