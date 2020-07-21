Астронавты NASA вышли в открытый космос

В эти минуты в открытом космосе продолжают работу два американских астронавта НАСА. Крис Кэссиди и Боб Бенкен вышли в открытый космос для продолжения ремонтно-монтажных работ на поверхности МКС. Правда, с первого раза справиться с задачей им не удалось: в скафандре Кэсседи произошел сбой в работе встроенного компьютерного дисплея. Центру управления полетами в Хьюстоне пришлось приостановить выход и перезагрузить систему скафандра, после этого космонавты смогли продолжить работу.