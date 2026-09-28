Астрономы предлагают ограничить рост числа спутников

Контроль за космическими спутниками предлагают установить через механизмы ООН. Инициативу о создании свода соответствующих правил продвигает базирующийся в Канаде Институт космических исследований.

Эксперты предлагают ограничить рост числа спутников на околоземной орбите, чтобы избежать проблемы космического мусора. Речь идет также о световом загрязнении, которое уже мешает астрономическим наблюдениям. Проблема стала особенно актуальной на фоне планов различных компаний разворачивать в космосе крупные вычислительные системы.

Астрономы намерены обратиться за консультативным заключением в Международный суд ООН, надеясь, что это поможет сформулировать юридические обязанности государств в этой области.