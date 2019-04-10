Cегодня астрономы представили первый в истории человечества снимок черной дыры. Она расположена на расстоянии 54-х миллионов световых лет от Земли. Чтобы получить фото, ученые несколько лет назад объединили восемь телескопов в разных точках планеты в один большой виртуальный прибор. Он измерял радиацию, исходящую из черных дыр. Затем собранную информацию обработали на суперкомпьютере. На это ушло 2 года.



