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Астрономы представили первый в истории человечества снимок черной дыры
Cегодня астрономы представили первый в истории человечества снимок черной дыры. Она расположена на расстоянии 54-х миллионов световых лет от Земли. Чтобы получить фото, ученые несколько лет назад объединили восемь телескопов в разных точках планеты в один большой виртуальный прибор. Он измерял радиацию, исходящую из черных дыр. Затем собранную информацию обработали на суперкомпьютере. На это ушло 2 года.
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