Атака дронов на турбазу в Кирилловке: 11 человек погибло, среди них четверо детей

Российский Следственный комитет опубликовал съемки, сделанные на месте террористического удара по базе отдыха.

Завалы на месте ударов продолжают разбирать спасатели

Минувшей ночью, 24 июля, в Запорожской области ВСУ атаковали рекреационную зону тяжелыми дронами. На базу отдыха в Кирилловке съехались семьи со всей области.

Известно о гибели 11 человек, среди них четверо детей. Еще 16 человек ранено. Завалы на месте ударов продолжают разбирать спасатели.