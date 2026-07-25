Атака дронов на турбазу в Кирилловке: 11 человек погибло, среди них четверо детей
Автор:Редакция news.by
Российский Следственный комитет опубликовал съемки, сделанные на месте террористического удара по базе отдыха.
Завалы на месте ударов продолжают разбирать спасатели
Минувшей ночью, 24 июля, в Запорожской области ВСУ атаковали рекреационную зону тяжелыми дронами. На базу отдыха в Кирилловке съехались семьи со всей области.
Известно о гибели 11 человек, среди них четверо детей. Еще 16 человек ранено. Завалы на месте ударов продолжают разбирать спасатели.