Атака дронов на регионы России - что известно о последствиях

Российские средства ПВО в ночь на 10 сентября уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника над девятью регионами РФ. Вот что известно о жертвах и разрушениях.

Где перехватили дроны

По сообщению МинобороныРФ, было уничтожено и перехвачено 72 беспилотника над Брянской областью, 20 - над Московской, 14 - над Курской, 13 - над Тульской, 8 - над Белгородской, 7 - над Калужской, 5 - над Воронежской, 4 - над Липецкой и 1 - над Орловской.

Последствия атаки

Известно о 46-летней женщине, которая погибла при ударе дрона в Раменском. Там же пострадали многоквартирные дома. В Спортивном проезде пожар был в районе 11-12-го этажей жилого дома, его потушили. Из этой местности были госпитализированы три человека. На Высоковольтной улице один БПЛА попал в квартиру на девятом этаже. Сообщается об одном пострадавшем на этой же улице.





Осколки от сбитого БПЛА упали в районе аэропорта Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что последствия устраняются. Как он сказал, обломки попали и на территорию частного домовладения в Троицком округе.

После того, как один из БПЛА сбили над Домодедово, осколки упали на Каширское шоссе. Вследствие этого движение в сторону Москвы перекрыли.

На объект топливо-энергетического комплекса в Тульской области также упали обломки беспилотника, сообщили в пресс-службе Министерства по региональной безопасности региона.

Помощь пострадавшим

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проконтролировать вопрос оказания помощи пострадавшим от атаки беспилотниками. Особое внимание он распорядился уделить медицинской помощи, вопросам перемещения граждан и их пребывания, а также обеспечению необходимым.

Для помощи в стране были открыты горячие линии, мониторится ситуация с восстановлением утраченных документов, ценообразование на товары первой необходимости, вопрос оценки утраченного имущества и восстановления жилья.

В пунктах временного проживания уже разместили более 40 человек.