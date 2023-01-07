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Атака на генконсульство Турции во Франции - задержаны двое мужчин

Атака на генконсульство Турции во Франции - задержаны двое мужчин

Напомним, что ранее в Париже прошла волна беспорядков, после того, как 60-летний мужчина застрелил троих представителей курдской общины.

Фото:pixabay.com

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