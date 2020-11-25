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Атака на канцелярию Ангелы Меркель
Чтобы остановить распространение инфекции, европейские власти прибегают к разным мерам: комендантский час, закрытие кварталов и даже целых городов. А в ответ получают бурю негодования. Европу буквально охватили протестные настроения. Порой жесткие ограничения доводят людей и вовсе до отчаяния.
Показательный случай произошел сегодня в Берлине. Автомобиль врезался прямо в ворота ведомства федерального канцлера. На авто надписи на немецком: "Остановите политику глобализации", "Вы чертовы убийцы детей и стариков!". Как сообщают СМИ, это была политическая акция противников карантинных мер.
Власти Германии намерены расширить карантинные ограничения
Кстати, сама Ангела Меркель как раз находилась в резиденции - проводила совещание с главами федеральных земель перед тем как объявить о новых мерах по сдерживанию коронавируса.
Режим строгого карантина действует в Германии с начала ноября. Закрыты рестораны, бары, фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. Тем не менее сегодня в стране зафиксирован суточный рекорд смертности от COVID-19: скончались 410 человек, заразились еще более 18,5 тысячи.
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