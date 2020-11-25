Атака на канцелярию Ангелы Меркель

Чтобы остановить распространение инфекции, европейские власти прибегают к разным мерам: комендантский час, закрытие кварталов и даже целых городов. А в ответ получают бурю негодования. Европу буквально охватили протестные настроения. Порой жесткие ограничения доводят людей и вовсе до отчаяния.

Показательный случай произошел сегодня в Берлине. Автомобиль врезался прямо в ворота ведомства федерального канцлера. На авто надписи на немецком: "Остановите политику глобализации", "Вы чертовы убийцы детей и стариков!". Как сообщают СМИ, это была политическая акция противников карантинных мер.



Власти Германии намерены расширить карантинные ограничения

Кстати, сама Ангела Меркель как раз находилась в резиденции - проводила совещание с главами федеральных земель перед тем как объявить о новых мерах по сдерживанию коронавируса.