Атака на Приднестровье - новая цель Киева или провокация Молдовы?

Дрон-камикадзе уничтожил вертолет Ми-8МТ в Приднестровье. Техника стояла на территории воинской части местных сил, неподалеку находятся российские миротворцы. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет. При этом власти Молдовы свою вину отрицают. Случившееся в Приднестровье - не впервой. В апреле 2022-го в Киеве грозились взять под контроль территории, если там об этом попросят. Через несколько дней после заявлений военнослужащие Приднестровья перехватили украинский дрон со взрывчаткой.