Атака на Россию:158 украинских дронов уничтожено за ночь над 15 регионами страны

Массированный налет: 158 украинских беспилотников уничтожено минувшей ночью силами ПВО над 15 регионами России, в том числе над Москвой. Об этом сообщает Минобороны РФ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб. Зафиксировано несколько локальных пожаров.