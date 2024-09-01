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Атака на Россию:158 украинских дронов уничтожено за ночь над 15 регионами страны

Массированный налет: 158 украинских беспилотников уничтожено минувшей ночью силами ПВО над 15 регионами России, в том числе над Москвой. Об этом сообщает Минобороны РФ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб. Зафиксировано несколько локальных пожаров.

Как сообщил мэр Москвы, один беспилотник упал на территории столичного НПЗ и повредил отдельно стоящее техническое помещение. Пожарные приступили к тушению. Аэропорты Внуково и Домодедово временно не принимали и не отправляли самолеты. К настоящему моменту ограничения сняты.

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