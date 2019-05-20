Атака на туристов. Взрыв прогремел в Каире

Террористы атаковали туристический автобус в Каире. Пострадали 17 человек - это граждане ЮАР и Египта. Взрыв прогремел рядом с пирамидами Гизы у строящегося Большого египетского музея, который должен открыться в следующем году. Самодельное устройство сработало в тот момент, когда автобус проезжал мимо. Это второй случай за последние полгода, когда жертвами атак в Египте становятся туристы. В декабре трое вьетнамцев и местный гид также погибли в результате взрыва придорожной бомбы.